Motocross nocturne Nueil-les-Aubiers, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Nueil-les-Aubiers. Motocross nocturne 2021-07-10 14:00:00 – 2021-07-10 01:30:00

Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres Nueil-les-Aubiers Sur le plan sportif, cette édition est aussi un défi. Les pratiquants qui doutaient qu’une saison puisse avoir lieu ont délaissé la pratique. Le MCNA a donc dû abandonner son projet d’accueillir une catégorie quads faute de concurrents. Le public du motocross ne perdra pas au change puisqu’elle sera remplacée par les éducatifs (6-12 ans). Le trophée

