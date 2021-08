Saint-Mihiel Saint-Mihiel Meuse, Saint-Mihiel MOTOCROSS NOCTURNE A SAINT-MIHIEL Saint-Mihiel Saint-Mihiel Catégories d’évènement: Meuse

Saint-Mihiel

MOTOCROSS NOCTURNE A SAINT-MIHIEL Saint-Mihiel, 4 septembre 2021, Saint-Mihiel. MOTOCROSS NOCTURNE A SAINT-MIHIEL 2021-09-04 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-04

Saint-Mihiel Meuse Saint-Mihiel 5 EUR Trophée Grand Est de Side Car Cross, discipline très spectaculaire et appréciée du public.

+ Championnat Grand Est MX 65cc – 85cc – 125cc – Quads – Sides.

+ Alsace Lorraine 250cc – Excellence – Vétérans – Féminines.

Ce week-end, ce seront 250 pilotes qui s’affronteront sur le magnifique Circuit de Saint-Mihiel.

Epreuve se déroulant sur le Circuit Maxime Bourchette de Gobessart, route d’Apremont la Forêt sur la D907. Buvette et petite restauration sur place.

Essais à partir de 10h00 le matin puis compétitions jusqu’à minuit !

Entrée : 5 € mario.rossi.mc@gmail.com +33 3 29 90 13 17 pixabay dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Saint-Mihiel Autres Lieu Saint-Mihiel Adresse Ville Saint-Mihiel lieuville 48.87099#5.59732