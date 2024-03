Motocross Faye-sur-Ardin, dimanche 24 mars 2024.

Motocross Faye-sur-Ardin Deux-Sèvres

Dimanche 24 mars ce sera le grand jour sur le circuit de la Vallée Bateau, à cheval

sur les communes de Faye-sur-Ardin et Surin.

Après sa restructuration récente, la piste d’une longueur de 1.980 m (au lieu de l’ancienne de 1.480 m) va accueillir une

épreuve du championnat de ligue Pays-de-Loire en motocross et side-car cross.

Début des essais dès 8 h et les courses à partir de 10 h 30.

Le prix des entrées a été fixé à 6 €, gratuit pour les moins de

12 ans.

Organisé par MC Trac, infos au 06 16 76 71 41 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 08:00:00

fin : 2024-03-24

Circuit La Vallée des bateaux

Faye-sur-Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

L’événement Motocross Faye-sur-Ardin a été mis à jour le 2024-03-18 par CC Val de Gâtine