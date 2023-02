MOTOCROSS DE LA VALTOLINE Verdun Catégories d’Évènement: Meuse

Meuse Motocross annuel du club inscrit au calendrier de la Ligue Moto Grand Est

24 manches, 6 catégories : Kids 50cc, Ligue125cc, Ligue 250 à 450cc, Trophée 250cc/450cc/Vétérans/Féminines, Moto anciennes.

Buvette et restauration sur place.

Buvette et restauration sur place.

Entrée gratuite pour les moins de 12 ans. +33 6 74 51 54 70

