MOTOCROSS : CHAMPIONNAT DE FRANCE 450 CM3 Château-Gontier-sur-Mayenne, 3 octobre 2021, Château-Gontier-sur-Mayenne.

MOTOCROSS : CHAMPIONNAT DE FRANCE 450 CM3 2021-10-03 08:30:00 – 2021-10-03 19:00:00 Lieu-dit La Croix Blanche Circuit Guy Blanchet

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Parmi les favoris, Charles LEFRANÇOIS, Jason CLERMONT, Sébastien PEREZ, ces 3 pilotes sont des habitués du circuit et auront à cœur de le montrer!

Également Hugo ROUSSALY, vainqueur à BROU, Brice MAYLIN et Morgan JACQUELIN seront à suivre de très près !

Le champion de France 2021 est parmi eux !!

Également championnat des Pays de la Loire 125 et 85 cm3 ainsi qu’une épreuve nationale !

Respect des mesures sanitaires, accès au site sur présentation d’un pass sanitaire.

Le dimanche 3 octobre est organisé à Château Gontier un moto cross organisé par le MC CHATEAU GONTIER et comptant pour le championnat de France 450 cm3.

+33 6 75 03 28 43

