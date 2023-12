« A la foie », une exposition d’Arin Imsail Motoco, bâtiment 75, Friche DMC Mulhouse, 15 décembre 2023 16:00, Mulhouse.

« A la foie », une exposition d’Arin Imsail 15 – 17 décembre Motoco, bâtiment 75, Friche DMC Entrée libre et gratuite

Les œuvres, mêlant sculptures et vidéo, présentent des corrélations entre la domination linguistique au travers de la conquête impériale et la lutte féministe du mouvement des femmes kurdes. En prenant appui sur les travaux du philosophe et poète anticolonialiste Edouard Glissant et de l’activiste et autrice Dilar Dirik, l’exposition met en lumière les intrications entre les langues/modes d’expression, le colonialisme, les occupations des territoires et de l’esprit.

Arin Ismail, artiste kurde née en 1989 à Téhéran (Iran), vit et travaille à Berlin. Dans son travail, elle questionne la dualité ainsi que la transformation à travers le son, la performance et la sculpture. Son objectif est de créer une atmosphère où les contours du changement deviennent perceptibles et où les limites de la langue et de la culture sont dépassées. L’artiste se préoccupe également des discours féministes, en s’interrogeant sur la signification du travail et de la féminité dans la société, et sur les différences entre travail salarié, non salarié (tâches ménagères) et la création artistique. Titulaire d’un diplôme en Design de la Hochschule für Künste Bremen, elle a étudié la sculpture aux Beaux-Arts de Paris, à l’Ecole Supérieure d’Art et de Design Marseille-Méditerranée et à la Kunsthochschule de Berlin. Ses œuvres ont été exposées en Allemagne, en France et au Maroc.

Exposition à Motoco, rue des Brodeuses, Mulhouse.

>>> Vernissage : vendredi 15 décembre à 17h, en présence de l’artiste

Ouverture de l’exposition : vendredi 15 de 17h à 22h / samedi 16 de 14h à 20h / dimanche 17 de 11h à 19h.

Dans le cadre du programme de résidences croisées ALLER & ZURÜCK, La Kunsthalle et Motoco accueillent l’artiste Arin Ismail à Mulhouse de septembre à décembre 2023.

En partenariat avec les Instituts Goethe de Nancy et de Strasbourg et le Bureau des arts plastiques de l’Institut français d’Allemagne (Berlin), le programme de résidences AZ – ALLER & ZURÜCK est soutenu par l’OFAJ – Office franco-allemand pour la Jeunesse, la DRAC Grand Est et le Centre français de Berlin.

Motoco, bâtiment 75, Friche DMC 13 rue de Pfastatt – Mulhouse Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T17:00:00+01:00 – 2023-12-15T22:00:00+01:00

2023-12-17T11:00:00+01:00 – 2023-12-17T19:00:00+01:00

art contemporain mulhhouse

© Arin Ismail