Workshop Création vidéo avec Jessica Arseneau | 12-16 ans Motoco, bâtiment 75, Friche DMC, 25 octobre 2022, Mulhouse.

Workshop Création vidéo avec Jessica Arseneau | 12-16 ans 25 – 27 octobre Motoco, bâtiment 75, Friche DMC

Gratuit, sur inscription obligatoire pour les 3 jour

Mené par l’artiste Jessica Arseneau, le workshop de 3 jours sera un espace d’expérimentation et de création vidéo pour des adolescent·es.

Motoco, bâtiment 75, Friche DMC 13 rue de Pfastatt – Mulhouse Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est

Les jeunes seront amenés à créer des accessoires de tournage et à détourner des objets pour la création de scènes, de masques, ainsi que de nouvelles formes vouées à l’expression artistique. Tout objet et tout matériel peut devenir un accessoire qui servira à la conception de l’image, à la narration et à la mise en scène avec le corps. Le décor et l’ambiance des lieux sont des éléments qui feront partie de la composition.

En équipe, les jeunes apprendront à utiliser la caméra et exploreront la mise en scène de soi en se filmant et en filmant l’autre (sans obligation d’apparaître à l’image). Des matériaux seront mis à disposition, mais les participant·es sont invité·es à apporter tout objet ou matériel pouvant servir d’accessoire de tournage.

Informations pratiques

Du mardi 25 au jeudi 27 octobre (3 jours consécutifs) de 14h à 17h

Réservé aux 12-16 ans

Gratuit, sur inscription (places limitées) à kunsthalle@mulhouse.fr

Motoco -11 rue des Brodeuses à Mulhouse

Accueil à l’entrée du bâtiment 75, site DMC

Jessica Arseneau travaille principalement la vidéo, la photographie, le texte et le son pour créer des installations dont l’atmosphère fait allusion à un espace poétique entre la conscience et l’inconscient. Ses œuvres entrelacent les imaginaires du futur, les mythologies et la façon dont la subjectivité humaine est transformée par le progrès technique.

Jessica Arseneau est accueillie à Mulhouse par La Kunsthalle et Motoco, dans le cadre du programme de résidences croisées ALLER & ZURÜCK.

En partenariat avec les Instituts Goethe de Nancy et de Strasbourg et le Bureau des arts plastiques de l’Institut français d’Allemagne (Berlin), le programme de résidences AZ – ALLER & ZURÜCK est soutenu par l’OFAJ – Office franco-allemand pour la Jeunesse, la DRAC Grand Est et le Centre français de Berlin.



Jessica Arseneau