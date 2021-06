MOTO CROSS Saint-Rémy-du-Val, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Saint-Rémy-du-Val.

MOTO CROSS 2021-07-11 09:00:00 – 2021-07-11 18:00:00 Terrain de moto-cross D 310

Saint-Rémy-du-Val Sarthe Saint-Rémy-du-Val

Le Kick Moto Club de Saint Rémy-du-Val vous propose son championnat avec au programme :

– Championnat ligue toutes catégories + minicross

Pour les pilotes de la ligue Pays de Loire, voici le lien pour l’inscription :

https://ffm.engage-sports.com/

N’attendez plus pour vous inscrire !

Entrée : 5 euros.

Buvette et restauration sur place.

Préparatifs et épreuves se feront dans le respect des normes sanitaires en vigueur.

Courses endiablées de moto-cross pour les petits et les grands !

kickmotoclub@laposte.net +33 6 68 68 88 01 https://www.facebook.com/kick.moto.7

Courses endiablées de moto-cross pour les petits et les grands !

Le Kick Moto Club de Saint Rémy-du-Val vous propose son championnat avec au programme :

– Championnat ligue toutes catégories + minicross

Pour les pilotes de la ligue Pays de Loire, voici le lien pour l’inscription :

https://ffm.engage-sports.com/

N’attendez plus pour vous inscrire !

Entrée : 5 euros.

Buvette et restauration sur place.

Préparatifs et épreuves se feront dans le respect des normes sanitaires en vigueur.