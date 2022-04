Moto Cross Navarrenx Navarrenx Catégories d’évènement: Navarrenx

Pyrénées-Atlantiques

Moto Cross Navarrenx, 8 mai 2022, Navarrenx. Moto Cross Navarrenx

2022-05-08 – 2022-05-08

Navarrenx Pyrénées-Atlantiques Navarrenx 9h à 10h essais

A partir de 10h45 première manche

Pause

A partir de 14h début des courses

Championnat de Ligue Nouvelle Aquitaine

Mx1-Mx2

Championnat vétérans

Trophée Gascogne

Navarrenx

