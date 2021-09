Moto cross national Uzelle, 5 septembre 2021, Uzelle.

Moto cross national 2021-09-05 – 2021-09-05

Uzelle Doubs Uzelle

Dimanche 5 septembre : Organisé chaque année par l’Union Motocycliste Baumoise sur le circuit Jacky Prédine situé sur le territoire de la commune d’Uzelle, le moto-cross national propose le championnat de Franche-Comté toutes catégories. Plus de 250 pilotes seront sur le site dans les différentes catégories.

Les essais commencent dès 8 h et se terminent vers 12 h .

Le début des courses a lieu dès 13 h 30 jusqu’à 18 h .

Les 1ères courses de championnat se déroulent de 14h à 18 h.

Entrée 8 € par adulte, 4 € de 14 à 16 ans et gratuit jusqu’à 13 ans.

Buvette et restauration le midi.

umbaumoise@orange.fr https://julesktm2wixsite.com/uzellemx

Dimanche 5 septembre : Organisé chaque année par l’Union Motocycliste Baumoise sur le circuit Jacky Prédine situé sur le territoire de la commune d’Uzelle, le moto-cross national propose le championnat de Franche-Comté toutes catégories. Plus de 250 pilotes seront sur le site dans les différentes catégories.

Les essais commencent dès 8 h et se terminent vers 12 h .

Le début des courses a lieu dès 13 h 30 jusqu’à 18 h .

Les 1ères courses de championnat se déroulent de 14h à 18 h.

Entrée 8 € par adulte, 4 € de 14 à 16 ans et gratuit jusqu’à 13 ans.

Buvette et restauration le midi.

dernière mise à jour : 2021-08-30 par