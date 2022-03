MOTO CROSS Haut-Mauco, 2 avril 2022, Haut-Mauco.

MOTO CROSS Haut-Mauco

2022-04-02 – 2022-04-03

Haut-Mauco Landes Haut-Mauco

Après 2 ans d’absence on se retrouve au circuit de motocross de Haut Mauco pour vivre un nouveau week-end d’action et de motocross !!! 2 jours de fêtes et de compétition

Venez nombreux on compte sur vous !

COUPE DES CLUBS SUD-OUEST

Trophée zone sud : 85cc / Kids / Gascogne

Ligue QUAD Nouvelle Aquitaine

Challenge Fun Duo : Duo d’amis, familles …

Girls Race : Course féminine

+33 5 58 71 13 80

Après 2 ans d’absence on se retrouve au circuit de motocross de Haut Mauco pour vivre un nouveau week-end d’action et de motocross !!! 2 jours de fêtes et de compétition

Venez nombreux on compte sur vous !

Moto Cross Haut-Mauco

Haut-Mauco

