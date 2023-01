Moto-cross Goudelin, 10 avril 2023, Goudelin Goudelin.

Moto-cross

Pont Purluet Goudelin Côtes-d’Armor

2023-04-10 08:15:00 – 2023-04-10 18:30:00

Goudelin

Côtes-d’Armor

Goudelin

Site internet : http://mcgm.fr/

Informations

47e Motocross National organisé par le Moto-club Goudelin Le Merzer avec le comité des fêtes de Goudelin. Compétition comptant pour le Championnat de Bretagne de Motocross. Attention : compétition se déroulant le lundi de Pâques ! 200 concurrents attendus sur cette épreuve du championnat de Bretagne catégories 125CC, Open MX1 et MX2 sur un circuit naturel de près de 2 km, jalonné de bosses, de descentes et de courbes impressionnantes. À partir de 8 h 15, essais libres et chronométrés. A 10h30, début des compétitions et super-finale. Vers 18h, remise des coupes. Pause pour le déjeuner entre 12h et 13h30. Buvette et petite restauration sur place.

http://www.agendaautomoto.fr/motocross-a-goudelin/

Goudelin

dernière mise à jour : 2023-01-25 par