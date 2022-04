Moto-cross Goudelin, 18 avril 2022, Goudelin.

Moto-cross Goudelin

2022-04-18 – 2022-04-18

Goudelin Côtes d’Armor Goudelin

46e moto-cross organisé par le Moto-club Goudelin Le Merzer avec le comité des fêtes de Goudelin.

200 concurrents attendus sur cette épreuve du championnat de Bretagne catégories 125CC, Open MX1 et MX2.

Les essais se dérouleront le matin et laisseront place aux courses l’après-midi.

Buvette et petite restauration sur place.

http://mcgm.fr/

46e moto-cross organisé par le Moto-club Goudelin Le Merzer avec le comité des fêtes de Goudelin.

200 concurrents attendus sur cette épreuve du championnat de Bretagne catégories 125CC, Open MX1 et MX2.

Les essais se dérouleront le matin et laisseront place aux courses l’après-midi.

Buvette et petite restauration sur place.

Goudelin

dernière mise à jour : 2022-03-30 par