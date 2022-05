Moto cross Gien Gien Catégories d’évènement: 45720

Gien

Moto cross Gien, 31 juillet 2022, Gien. Moto cross Gien

2022-07-31 – 2022-07-31

Gien 45720 Moto cross à la Mardrelle organisé par le moto club de Coullons aura lieu le 31 juillet 2022 dans le terrain de la Mardrelle à Coullons. (Restauration et buvettes sur place) Inscription sur le site ffm.engage-sports.com.

Renseignements par téléphonene 06 76 87 56 66. Moto cross +33 6 76 87 56 66 https://ffm.engage-sports.com/ Moto cross à la Mardrelle organisé par le moto club de Coullons aura lieu le 31 juillet 2022 dans le terrain de la Mardrelle à Coullons. (Restauration et buvettes sur place) Inscription sur le site ffm.engage-sports.com.

Renseignements par téléphonene 06 76 87 56 66. Motoclub de Coullons

Gien

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: 45720, Gien Autres Lieu Gien Adresse Ville Gien lieuville Gien Departement 45720

Gien Gien 45720 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gien/

Moto cross Gien 2022-07-31 was last modified: by Moto cross Gien Gien 31 juillet 2022 45720 Gien

Gien 45720