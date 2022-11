Moto-Cross des sapeurs-pompiers Saint-Laurent-les-Églises Saint-Laurent-les-Églises, 3 décembre 2022, Saint-Laurent-les-ÉglisesSaint-Laurent-les-Églises. Moto-Cross des sapeurs-pompiers Le Chambon

Saint-Laurent-les-Églises Haute-Vienne

2022-12-03 09:00:00 – 16:00:00

Samedi 03 décembre, de 09h à 16h, lieu-dit « Le Chambon » à Saint-Laurent-les-Églises. Circuit type herbe et bois. Circuit pour enfants. Buvette et restauration sur place. Tarif : 10€ prévoir la monnaie. Modalités des inscriptions sur Facebook. Plus d'informations et réservations au 06 29 41 49 92. Journée roulage motos et quads, organisée par les pompiers de la Jonchère et l'A.M. Ambazac. La totalité des inscriptions sera reversée au téléthon.

