Cap 33 : Découvertes Grass Track Moto club Morizes Morizès, 26 juillet 2023, Morizès.

Morizès,Gironde

Après-midi découvertes du Grass Track à Morizes les mercredis de 14h à16h pour le enfants de 6 à 14ans sur réservation. Manches longues et pantalons obligatoire..

2023-07-26 fin : 2023-07-26 16:00:00. EUR.

Moto club Morizes

Morizès 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Grass Track discovery afternoons at Morizes on Wednesdays from 2pm to 4pm for children aged 6 to 14, booking required. Long sleeves and pants compulsory.

Tarde de descubrimiento de la pista de hierba de Morizes los miércoles de 14:00 a 16:00 para niños de 6 a 14 años, previa reserva. Es obligatorio llevar manga larga y pantalón.

Entdeckungsnachmittage auf dem Grass Track in Morizes mittwochs von 14:00 bis 16:00 Uhr für Kinder von 6 bis 14 Jahren (Reservierung erforderlich). Lange Ärmel und Hosen sind Pflicht.

