Moto classic Rittershoffen, dimanche 17 mars 2024.

10ème bourse-exposition.

10ème bourse-exposition Moto Classic. Les amateurs y trouveront des pièces détachées, revues techniques, et d’autres trésors pour leurs montures. Pour ceux qui préfèrent se promener, il y aura également une exposition de cyclomoteurs et motos anciennes. Vous pourrez y voir des modèles qui ont bercés les jeunes années de beaucoup de personnes.

Un marché aux puces se tiendra également sur place. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 08:00:00

fin : 2024-03-17 18:00:00

Rue du Château d’eau

Rittershoffen 67690 Bas-Rhin Grand Est passionbecanes@free.fr

L’événement Moto classic Rittershoffen a été mis à jour le 2024-02-16 par Office de tourisme de l’Alsace Verte