Gratuit : oui Gratuit sans inscription Tout public Après trois (longues) années d’absence, Motion Motion revient explorer le motion design sous toutes ses formes. Expo, conférences, performances, projections, ateliers : autant de manières différentes de découvrir un panorama pointu et original du “graphisme en mouvement” d’aujourd’hui ! Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org https://stereolux.org/agenda/motion-motion-2

