MTVS – musée du textile et de la vie sociale, le samedi 3 juillet à 18:00

De janvier à juin 2021, l’artiste est intervenue chaque semaine dans la classe pour accompagner les élèves dans la construction du projet « Motifs Vivants ». A travers ce projet de création collective, les élèves sont plongés dans l’univers des formes, des motifs, de la couleur, de la matière et du textile. Ils ont créé une œuvre de grand format, colorée, riches de motifs et de matières, en écho à la recherche plastique de Stephanie Laleuw, s’immergeant dans les entrelacs de l’ornement, intégrant des matériaux domestiques, pratiquant différentes techniques textiles pour donner vie à l’œuvre. Rendre le motif vivant, réfléchir au tableau comme une parure, faire jaillir la matière de la surface ont été les questionnements de ce projet. Présentation de l’Œuvre textile réalisée par les élèves de la classe de CM2 de Mr Bruno Bernard de l’école Jean Zay à Hirson avec l’accompagnement de l’artiste Stephanie Laleuw. MTVS – musée du textile et de la vie sociale Place Maria Blondeau, 59610 Fourmies, Nord, Hauts-de-France, France Fourmies Nord

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T23:00:00

