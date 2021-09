Lubine Lubine Lubine, Vosges MO’THOR SHOW Lubine Lubine Catégories d’évènement: Lubine

Vosges

MO'THOR SHOW 2021-09-05

Lubine Vosges Lubine Grand rassemblement de belles mécaniques (motos Harley Davidson).

Une centaine de membres de l’Alsace Chapters, dans le cadre de leur virée dominicale, feront une halte à Lubine pour se restaurer et ce sera l’occasion d’admirer les nombreux modèles de cette mythique machine. Les amateurs de belles mécaniques pourront venir et échanger avec les motards en toute liberté.

Arrivée des motos à 12 h 30 et exposition des engins jusqu’à 16 h 30. Petite restauration, buvette, animations pour les enfants et animation musicale de 11 h à 22 h.

Pass sanitaire obligatoire et port du masque. +33 3 29 51 25 69 Lubo International EURL dernière mise à jour : 2021-08-30 par OT SAINT DIE DES VOSGES

