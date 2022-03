Motherseal x Vanessee Vulcane Les Disquaires, 30 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 30 mars 2022

de 20h00 à 22h00

payant

La folk incantatoire et le jazz cathartique s’invitent aux Disquaires avec Motherseal et le trio Vanessee Vulcane !

Sous l’égide du Folk/Rock British, Vanessee Vulcane et MOTHERSEAL vous font voyager dans une mystique forêt d’Écosse, avant de vous attirer jusqu’aux tréfonds de l’underground Londonien. Un co-plateau aussi sophistiqué que puissant !

Vanessee Vulcane

Trois timbres de voix et des compositions originales; Vanessee Vulcane puise dans la tradition folk anglaise avec ses mélodies sobres et habitées, son chant nu et ses sonorités acoustiques. Une musique intime et communicative qui se partage comme une confidence oscillant entre murmure et cri du cœur.

MOTHERSEAL

De ses ascendances britanniques, la sémillante Rhia Mothersele a gardé, en plus d’un penchant pour une certaine folk mystique, une inclination cathartique au what the fuck sonore.

C’est ainsi qu’on perçoit, entre les lignes mélodiques de sa pop ciselée, le bruissement du petit peuple qui a bercé les songes de son enfance singulière, prémisse à l’éclosion de quelque prêtresse florale et espiègle…

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers Paris 75011

8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m) 76 : Charonne – Keller (Paris) (136m)



Contact : https://www.facebook.com/rhiamothersele

Concert;Musique

