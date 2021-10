Paris Sunset & Sunside île de France, Paris MOTHERSEAL Sunset & Sunside Paris Catégories d’évènement: île de France

De ses ascendances britanniques, la sémillante Rhia Mothersele a gardé, en plus d’un penchant pour une certaine folk mystique, une inclination cathartique au what the fuck sonore. Dès lors les élans subtilement incantatoires de ses chansons tissent de flottantes passerelles entre notre monde et les continents invisibles qu’elle dessine. C’est ainsi qu’on perçoit, entre les lignes mélodiques de sa pop ciselée, le bruissement du petit peuple qui a bercé les songes de son enfance singulière, prémisse à l’éclosion de quelque prêtresse florale et espiègle… Concerts -> Rock Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

