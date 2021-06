Paris Le Baiser Salé Paris MOTHERSEAL Le Baiser Salé Paris Catégorie d’évènement: Paris

MOTHERSEAL Le Baiser Salé, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 1 juillet 2021

de 19h à 20h30

payant

Une musique novatrice et inclassable, qui plonge l’auditeur dans un monde hors du commun… Rhia Mothersele chant/guitare, Clément Simon claviers, Antonino Pino guitare, Nicolas Fleury basse, Clément Brajtman batterie Une voix qui rappelle Joni Mitchell ou Bjork, des couleurs harmoniques héritées de Radiohead ou d’Aaron Parks. Le tout forme une musique novatrice et inclassable, qui plonge l’auditeur dans un monde hors du commun. A mi-chemin entre le post-rock et la pop britannique, en passant par la soul et le jazz, à travers la poésie de sa chanteuse, guitariste et compositrice, la musique prend des airs de confessions engagées où la sincérité des textes transcende le public Concerts -> Jazz Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

