MOTHER’S CAKE LA LUCIOLE, 15 avril 2023, ALENCON.

La Maroquinerie (1) L-R-21- 6900 présente ce concert. Mother’s Cake + Baron CraneLa trajectoire de carrière de Mother’s Cake’s les a vus jouer des centaines de concerts de Manchester à Melbourne et Mumbai, y compris aux côtés de Wolfmother, Iggy & The Stooges, Alice In Chains et Limp Bizkit. Ils ont également sorti trois albums studio et seront de passage à La Maroquinerie le 16 avril 2023.Aucun vestiaire sur placePar notification préfectorale et dans l’attente de la réalisation de travaux d’accessibilité, la salle n’est pas accessible aux UFR (Utilisateurs de Fauteuils Roulants)

LA LUCIOLE ALENCON 171, Route de Bretagne Orne

