Marche de printemps Mothern, 12 mai 2024, Mothern.

Mothern,Bas-Rhin

Randonnée pédestre de 10 km – Un repas sera servi de midi à 13h (uniquement sur réservation au Club House tous les dimanches à partir de 11h et les mercredis à partir de 14h). Places limitées pour le repas. Ambiance musicale assurée par les « Modere Lumpe »..

2024-05-12 fin : 2024-05-12 . EUR.

Mothern 67470 Bas-Rhin Grand Est



10 km hike – A meal will be served from noon to 1pm (only by reservation at the Club House every Sunday from 11am and Wednesdays from 2pm). Limited places for the meal. Musical atmosphere provided by the « Modere Lumpe ».

Caminata de 10 km. – Se servirá una comida del mediodía a la 1 de la tarde (sólo con reserva en la Casa Club todos los domingos a partir de las 11 de la mañana y los miércoles a partir de las 2 de la tarde). Plazas limitadas para la comida. Ambiente musical proporcionado por el « Modere Lumpe ».

Wanderung von 10 km – Von 12 bis 13 Uhr wird ein Essen serviert (nur mit Reservierung im Clubhaus jeden Sonntag ab 11 Uhr und jeden Mittwoch ab 14 Uhr). Begrenzte Plätze für das Essen. Musikalische Umrahmung durch die « Modere Lumpe ».

Mise à jour le 2023-11-03 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg