Carnaval des enfants Mothern, 12 février 2024, Mothern.

Mothern,Bas-Rhin

Après-midi récréative pour les enfants, déguisement de rigueur. Petite restauration sur place..

2024-02-12 fin : 2024-02-12 17:00:00. EUR.

Mothern 67470 Bas-Rhin Grand Est



Recreational afternoon for children, disguise required. Small catering on the spot.

Tarde de recreo para niños, se requiere disfraz. Pequeño catering en el lugar.

Freizeitnachmittag für Kinder, Verkleidung erwünscht. Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-20 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg