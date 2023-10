Soirée carnavalesque – Dîner-dansant d’ouverture Mothern, 27 janvier 2024, Mothern.

Mothern,Bas-Rhin

Dîner dansant sur réservation organisé par le Moto Club – animation carnavalesque, Orchestre »ZINSELTALER » et les »MODERE LUMPE ».

2024-01-27 fin : 2024-01-27 . EUR.

Mothern 67470 Bas-Rhin Grand Est



Dinner dance (reservation required) organized by the Moto Club – carnival entertainment, « ZINSELTALER » band and the « MODERE LUMPE »

Cena-baile (previa reserva) organizada por el Moto Club – animación de carnaval, grupos ZINSELTALER y MODERE LUMPE

Tanzabend mit Abendessen auf Reservierung, organisiert vom Moto Club – Karnevalsanimation, Orchester »ZINSELTALER » und die »MODERE LUMPE »

