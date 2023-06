Marche de Noël Mothern, 17 décembre 2023, Mothern.

Mothern,Bas-Rhin

Randonnée de 10 km – Une soupe Goulasch façon Helga sera servie sur réservation. Les billets de réservation sont à retirer au club les dimanches matin dès 11h30. Places limitées..

2023-12-17 à ; fin : 2023-12-17 . EUR.

Mothern 67470 Bas-Rhin Grand Est



10 km walk – Goulash soup Helga style will be served upon reservation. Reservation tickets can be picked up at the club on Sunday mornings from 11:30 am. Places are limited.

Paseo de 10 km. – Se servirá sopa goulash al estilo de Helga previa reserva. Los billetes de reserva se pueden recoger en el club los domingos por la mañana a partir de las 11.30. Las plazas son limitadas.

Wanderung von 10 km – Auf Vorbestellung wird eine Gulaschsuppe nach Helgas Art serviert. Die Reservierungskarten können sonntags morgens ab 11:30 Uhr im Club abgeholt werden. Begrenzte Plätze.

Mise à jour le 2023-01-13 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg