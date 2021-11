Rémalard en Perche Rémalard en Perche Orne, Rémalard-en-Perche « Mother » – Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais Rémalard en Perche Rémalard en Perche Catégories d’évènement: Orne

Rémalard-en-Perche

« Mother » – Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais Rémalard en Perche, 10 décembre 2021, Rémalard en Perche. « Mother » – Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche

2021-12-10 20:30:00 – 2021-12-10 Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau

Rémalard en Perche Orne Rémalard en Perche Thriller de BongJoon-HO avec CHEON WOO-HEE, WON BIN.

Une veuve élève son fils unique qui est sa seule raison de vivre. A 28 ans ce fils est loin d’être indépendant et sa naïveté le conduit à se comporter parfois bêtement mais surtout dangereusement. Réalisateur de Parasites, Palme d’Or Cannes 2019, inclassable dans sa manière de mélanger les genres avec un ton unique. Un film construit comme une enquête policière fondée sur l’amnésie de la scène originelle d’un meurtre et le combat d’une mère pour sauver son fils. Le regard est la clé de ce film à découvrir ou à revoir. Pratique : à l’Espace Octave Mirbeau de Rémalard. Thriller de BongJoon-HO avec CHEON WOO-HEE, WON BIN.

Une veuve élève son fils unique qui est sa seule raison de vivre. A 28 ans ce fils est loin d’être indépendant et sa naïveté le conduit à se comporter parfois bêtement mais surtout dangereusement…. cineclubdupercheremalardais@gmail.com https://www.facebook.com/cineclubduperche Thriller de BongJoon-HO avec CHEON WOO-HEE, WON BIN.

Une veuve élève son fils unique qui est sa seule raison de vivre. A 28 ans ce fils est loin d’être indépendant et sa naïveté le conduit à se comporter parfois bêtement mais surtout dangereusement. Réalisateur de Parasites, Palme d’Or Cannes 2019, inclassable dans sa manière de mélanger les genres avec un ton unique. Un film construit comme une enquête policière fondée sur l’amnésie de la scène originelle d’un meurtre et le combat d’une mère pour sauver son fils. Le regard est la clé de ce film à découvrir ou à revoir. Pratique : à l’Espace Octave Mirbeau de Rémalard. Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Rémalard-en-Perche Autres Lieu Rémalard en Perche Adresse Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Ville Rémalard en Perche lieuville Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche