Meudon Centre d'art et de Culture Hauts-de-Seine, Meudon MOTHER Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

MOTHER Centre d’art et de Culture, 23 octobre 2021, Meudon. MOTHER

Centre d’art et de Culture, le samedi 23 octobre à 20:30

Un loser asocial se retrouve accusé de meurtre. Afin de sauver son fils, sa mère remue ciel et terre mais l’avocat incompétent qu’elle a choisi ne lui apporte guère d’aide et la police classe très vite l’affaire. Comptant sur son seul instinct maternel, sa mère se met en tête de trouver le vrai coupable afin de lui éviter la prison. DRAME/THRILLER DE BONG JOON-HO AVEC KIM HYE-JA… 2010 – 2H10 Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T20:30:00 2021-10-23T22:40:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Centre d'art et de Culture Adresse 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Ville Meudon lieuville Centre d'art et de Culture Meudon