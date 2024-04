MOTETS POUR LA REINE CHRISTINE FRANTIŠEK TUMA / FESTIVAL D’OPERA BAROQUE ET ROMANTIQUE DE BEAUNE Impasse Notre-Dame Beaune, vendredi 12 juillet 2024.

Le contre-ténor Andreas Scholl, fidèle au Festival depuis 1994, revient à son répertoire de prédilection en interprétant les pièces sacrées du compositeur baroque méconnu, le bohémien František Tuma, accompagné du Czech Ensemble Baroque sous la direction de Roman Válek

Comptant parmi les créateurs les plus impor- tants du haut-baroque, à la lisière du classicisme, Tuma a composé aussi bien de la musique instrumentale que de la musique sacrée, puisant ses racines dans le contrepoint et la cantate italienne.

Le concert présente la production de Tuma à compter du moment où il entre au service de l’impératrice Elisabeth-Christine à Vienne en 1741.

De magnifiques motets, une cantate et une sinfonia montrent dans ce programme toute l’étendue de son œuvre, dont les pages ont servi de modèle à d’autres compositeurs viennois comme Haydn et Mozart.

On peut se réjouir qu’Andreas Scholl s’intéresse à la restauration des œuvres de Tuma. Je suis convaincu que cela permettra à ce grand compositeur de la Vienne monarchique de revenir sous les projecteurs de la musique mondiale , indique Roman Válek, le chef du Czech Ensemble Baroque et spécialiste de ce répertoire. .

