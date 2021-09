Paris Église Sainte-Marie des Batignolles Paris Motets de Musique Baroque Française Église Sainte-Marie des Batignolles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Motets de Musique Baroque Française Église Sainte-Marie des Batignolles, 26 septembre 2021, Paris. Motets de Musique Baroque Française

Église Sainte-Marie des Batignolles, le dimanche 26 septembre à 16:00

par l’Ensemble Musica Spirituale Choeur de femmes, Solistes et Instruments anciens direction: Dorothée Perreau & Michel Poillot

Participation libre aux frais

Du Mont – Nivers – Charpentier – Lully – Clérambault Église Sainte-Marie des Batignolles 77 place du docteur Félix Lobligeois, 75017 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-26T16:00:00 2021-09-26T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église Sainte-Marie des Batignolles Adresse 77 place du docteur Félix Lobligeois, 75017 Paris Ville Paris lieuville Église Sainte-Marie des Batignolles Paris