MOTEL Tiers lieu culturel thionvillois Thionville, mardi 9 avril 2024.

C’est le choix du Club programmation 2023. Un projet excitant, mené par une jeune troupe nourrie d’arts de la scène et de cinéma de genre. Inspiré des procédés du thriller, et notamment du célèbre film Psychose de Hitchcock, mais aussi de tous les effets que permettent le théâtre aujourd’hui, Motel nous invite sur les traces d’une tueuse en se´rie. Mise en tension des corps, jeux de lumière et de projecteurs, boucles sonores, distorsions et playbacks sont autant d’éléments qui permettent aux quatre interprètes de faire exister le suspense au plateau et de nous faire toucher du doigt les rives de la psychose, au sens médical du terme. Une expe´rience sensorielle et visuelle à tenter absolument !Adultes

15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09 20:00:00

fin : 2024-04-09

Tiers lieu culturel thionvillois 1 place André Malraux

Thionville 57100 Moselle Grand Est puzzle@mairie-thionville.fr

