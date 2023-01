MOTEL (ANTI SAINT VALENTINE’S DAY) Laval-sur-Vologne Laval-sur-Vologne OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES Laval-sur-Vologne Catégories d’Évènement: Laval-sur-Vologne

Vosges Laval-sur-Vologne Vous entrerez au Manoir par groupe de 4 à 6 participants.

Et là, une chose est sûre, le malaise risque de s’installer !

Vous allez rencontrer toutes sortes de personnages très étranges qui vous embarqueront dans une aventure qui risque de vous faire rougir… mais pas de plaisir !

Allez, osez poussez la porte de notre « MOTEL » … Un lieu unique en son genre !

La soirée spéciale Anti Valentine’s Day n’est pas réservée aux couples : célibataires, vous pourrez peut-être y rencontrer l’amour qui sait ? +33 6 87 99 19 92 https://www.lemanoirmaudit.com/soiree-anti-valentines-day Le Manoir Maudit

