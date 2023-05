« Mot pour mots », le festival littéraire à La Villette Parc de la Villette, 17 juin 2023, Paris.

Du samedi 17 juin 2023 au dimanche 18 juin 2023 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

Après avoir organisé deux premières éditions réussies ensemble, « Le Monde », « Télérama » et « L’Obs » s’associent à nouveau pour le retour du festival MOT pour Mots les 17 et 18 juin 2023, à La Villette, à Paris. Parce que chacun de ces titres défend une identité singulière et porte un regard aussi passionné que passionnant, chaque rédaction a invité les auteurs qu’elle souhaitait.

Le festival MOT pour Mots vous propose un week-end d’évasion littéraire, rythmé de rencontres et de débats avec des auteurs, de lectures poignantes et d’autres festivités autour du thème du livre… Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer la venue de : Michelle Perrot, André Comte-Sponville, Maria Pourchet, Christophe Boltanski, Lola Lafon, Chantal Thomas, Juan Gabriel Vasquez, Annette Wieviorka, Mathieu Belezi et Ovidie, qui seront bientôt rejoints par d’autres grands noms des lettres.

Cette année, l’écrivain, réalisateur et dramaturge Christophe Honoré nous a fait l’honneur d’accepter d’être le parrain du festival. Parce que son œuvre, au-delà du romanesque, est celle d’un dialogue constant entre littérature, cinéma et théâtre, il entretient une relation toute particulière avec les mots.

Parc de la Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris

MOT pour Mots