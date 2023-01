MOT MYSTÈRE DANS LES VITRINES Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Piriac-sur-Mer

MOT MYSTÈRE DANS LES VITRINES Piriac-sur-Mer, 8 avril 2023

2023-04-08 – 2023-04-08 Piriac-sur-Mer

Loire-Atlantique Des lettres se sont glissées dans les vitrines des commerçants de Piriac. Les enfants doivent les retrouver pour former le mot mystère.

A faire en famille, le jeu est à retirer à l’Office de Tourisme de Piriac-sur-Mer. Piriac-sur-Mer

