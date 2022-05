Mot juste et juste mot, de l’art de l’éloquence Lukéa Château-Gaillard Catégories d’évènement: Ain

Réseaux, animations pros, échanges commerciaux… Dans toutes ces situations, ce qu’il vous faut : mot juste et juste mot ! Dire bien, dire vite, et surtout marquer les esprits. Nous mettons notre expertise linguistique au service de votre prise de parole et vous accompagnons pour trouver VOTRE ton. Parler bien… vaste programme ! Parler dans le plaisir des mots. Les mots qui fédèrent, les mots qui convainquent, les mots qui marquent. Les mots authentiques, ceux qu’on incarne autant qu’ils nous incarnent… capter un auditoire, une équipe, une salle… ou juste son interlocuteur, unique lui aussi dans la manière dont il reçoit le discours. Le programme complet est disponible sur notre site web ou sur demande à l’adresse mail : [hello@lukea.fr](mailto:hello@lukea.fr) Objectifs de ces 2 jours de formation : Identifiez vos valeurs vos piliers Mettez en valeur vos différenciants Donnez du sens à votre prise de parole Impliquez par le geste Ayez confiance, donnez confiance Trouvez votre empreinte lexicale, votre « ton » Une inscription est considérée comme effective après réception de la convention de formation signée et la validation des prérequis si la session a lieu en inter entreprise. Les demandes d’inscription peuvent être reçu jusqu’à 8 jours ouvrés avant, afin de garantir la mise en place du parcours de formation dans des conditions optimales. Financement OPCO possible.

1250 € HT

L’éloquence n’est pas forcément le grand auditoire et la scène, façon Dalida. L’éloquence c’est capter l’attention, transmettre un message, marquer les esprits… Avec style ! Lukéa 120 rue de la Outarde, 01500 Chateau Gaillard Château-Gaillard Ain

