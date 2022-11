Mot à mot, à pas contés Rives-en-Seine, 26 novembre 2022, Rives-en-Seine.

Mot à mot, à pas contés

2022-11-26 14:00:00 – 16:00:00

Lors d’une déambulation dans les bois, Marie-Laure et Sandrine feront appel à votre imagination. Après avoir écouté des histoires, à vous de jouer avec les mots et la nature. A partir de 12 ans. RDV parking du poney club, 107 route des châteaux à Rives-en-Seine (Villequier).

Animée par l’Atelier des sens et Sandrine pérégrine

enslittoral@seinemaritime.fr

