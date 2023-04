Livres en calades Mostuéjouls Catégories d’Évènement: Aveyron

Livres en calades, 27 mai 2023, Mostuéjouls. Dédicaces de livres, stands de libraires, expositions des scolaires, ateliers et spectacles, buvette et gâteaux.

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 . EUR. Mostuéjouls 12720 Aveyron Occitanie



Book signing, bookstands, school exhibitions, workshops and shows, refreshments and cakes Firmas de libros, puestos de libros, exposiciones escolares, talleres y espectáculos, refrescos y pasteles Buchsignierungen, Stände von Buchhändlern, Ausstellungen von Schulklassen, Workshops und Aufführungen, Imbiss und Kuchen

