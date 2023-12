Mossoux-Bonté – Ophélia-s Théâtre de Châtillon Châtillon, 6 février 2024, Châtillon.

Le mardi 06 février 2024

de 20h30 à 21h30

.Tout public. payant

La belle Ophélie, morte noyée dans Hamlet de Shakespeare fait l’objet, dans cette pièce, d’une enquête. Comment est-elle décédée ? C’est ce que nos quatre danseuses vont chercher à comprendre.

Au plateau, quatre enquêtrices sont en charge de retrouver les conditions de la mort d’Ophélie, la belle noyée qui, depuis le Hamlet de Shakespeare, focalise tous les fantasmes et connaît tant de variations dans la littérature et les arts. Ce corps féminin flottant, offert indifféremment à la mort et au délice, nous parle aussi de l’eau, constitutive et vitale, de notre dedans et de notre attente de la pluie salvatrice, de la rivière courante et du monde aquatique riche et merveilleux… Symboles, images, tout résonne dans le monde des Mossoux-Bonté, experts en références exquises et fondatrices, en digressions savamment agencées, en subterfuges sérieux et dérangeants. Le fauteuil de théâtre vaut bien toutes les bouées gonflables… Laissons-nous dériver au fil de la danse.

Théâtre de Châtillon 3 Rue Sadi Carnot 92320 Châtillon

(c) Mikha Wajnrych (c) Mikha Wajnrych