Môssieur Bling

2023-04-19 – 2023-04-22 EUR Cie Equivog



Sur scène, rien, une énorme pétarade et Môssieur Bling arrive avec son drôle d’engin qui encombre la scène en quelques instants.



« Je suis articamelot j'ai fait le tour du monde pour collecter des œuvres d'art et vous en faire profiter ». Mais c'est cher, très cher et toutes les enchères tombent immanquablement à plat. Une petite marionnette intervient alors pour lui rappeler qu'il doit faire les choses par lui même comme Cro Magnon. Môssieur Bling s'exécute alors et va vous faire parcourir l'histoire de l'art et un bon nombre de possibilité de créations plastiques.

