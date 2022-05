Mossaï Mossaï

2022-06-10 18:30:00 18:30:00 – 2022-06-10 Les Tourangeaux de Mossaï Mossaï se sont connus en 2018 dans une école de musique. Les quatre ont bien vite planché sur un premier album, Kaléïdoscope, sorti en 2019.

Les Tourangeaux de Mossaï Mossaï se sont connus en 2018 dans une école de musique. Les quatre ont bien vite planché sur un premier album, Kaléïdoscope, sorti en 2019.

Dans le prochain (qui sortira bientôt), ils explorent un rock noise aux nuances psychédéliques, ponctué d'histoires envoûtantes. Une poésie en français, contrebalancée par des riffs torturés, qui plonge le public dans la fièvre !

