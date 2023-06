Apprenti sophro et haïku Mosquéros Salies-de-Béarn, 7 juillet 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Vivez une expérience personnelle et créative à la fois ! Cheminez au gré d’une randonnée tout en douceur (2,5 km) et laissez vos sens s’éveiller lentement. Vous prenez conscience de ce qui vous entoure : la nature chatoyante, les gazouillis des oiseaux, le souffle du vent…

La marche sera lente afin de favoriser une connexion harmonieuse entre soi, son corps, ses sens et notre environnement préservé, pour oublier quelques instants nos blocages émotionnels.

A l’issue de cette marche, laissez libre cours à votre imagination en écrivant haïku, poème japonais en quelques vers qui sera le reflet fugace de ce petit moment magique et privilégié.

« La sophrologie nous apprend à mieux nous connaitre pour mieux nous respecter ».

Nombre de participants : de 3 à 10 personnes.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

Prévoir une tenue de sport, bouteille d’eau et stylo..

2023-07-07 à ; fin : 2023-07-07 20:00:00. EUR.

Mosquéros

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Experience something both personal and creative! Take a gentle walk (2.5 km) and let your senses slowly awaken. You’ll become aware of your surroundings: the shimmering nature, the chirping of the birds, the breath of the wind…

The walk will be slow, to encourage a harmonious connection between yourself, your body, your senses and our unspoilt environment, so that you can forget your emotional blocks for a few moments.

At the end of this walk, give free rein to your imagination by writing haiku, a Japanese poem in a few lines that will be the fleeting reflection of this magical and privileged moment.

« Sophrology teaches us to know ourselves better in order to respect ourselves better ».

Number of participants: 3 to 10 people.

Booking essential at the Tourist Office.

Please bring sportswear, a bottle of water and a pen.

Viva una experiencia personal y creativa. Da un suave paseo (2,5 km) y deja que tus sentidos se despierten lentamente. Tomarás conciencia de lo que te rodea: el resplandor de la naturaleza, el canto de los pájaros, el soplo del viento…

El paseo será lento, para favorecer una conexión armoniosa entre usted, su cuerpo, sus sentidos y nuestro entorno virgen, para que pueda olvidar por unos instantes sus bloqueos emocionales.

Al final de este paseo, dé rienda suelta a su imaginación escribiendo un haiku, un poema japonés en pocas líneas que será el reflejo fugaz de este momento mágico y privilegiado.

« La sofrología nos enseña a conocernos mejor para respetarnos mejor ».

Número de participantes: de 3 a 10 personas.

Imprescindible reservar en la Oficina de Turismo.

Se ruega traer ropa deportiva, una botella de agua y un bolígrafo.

Erleben Sie eine persönliche und zugleich kreative Erfahrung! Gehen Sie auf einer sanften Wanderung (2,5 km) und lassen Sie Ihre Sinne langsam erwachen. Sie werden sich bewusst, was Sie umgibt: die schillernde Natur, das Zwitschern der Vögel, das Rauschen des Windes…

Das Gehen wird langsam sein, um eine harmonische Verbindung zwischen sich selbst, seinem Körper, seinen Sinnen und unserer geschützten Umgebung zu fördern, damit wir unsere emotionalen Blockaden für einige Augenblicke vergessen können.

Am Ende des Spaziergangs können Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen und ein Haiku schreiben, ein japanisches Gedicht in wenigen Versen, das ein flüchtiges Spiegelbild dieses kleinen magischen und privilegierten Moments sein wird.

« Die Sophrologie lehrt uns, uns selbst besser zu kennen, um uns besser zu respektieren ».

Anzahl der Teilnehmer: von 3 bis 10 Personen.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt erforderlich.

Sportliche Kleidung, Wasserflasche und Stift mitbringen.

