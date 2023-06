Visite guidée de la nouvelle mosquée Othmane Mosquée othmane Villeurbanne, 16 septembre 2023, Villeurbanne.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la mosquée Othmane de Villeurbanne ouvre ses portes au public. Les visiteurs auront l’occasion de découvrir la nouvelle configuration des lieux après trois ans de travaux d’agrandissement.

Au programme cette année, des visites guidées axées sur l’architecture et l’histoire de la mosquée Othmane seront proposées.

Mosquée othmane 51, rue Octavie, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 85 57 25 http://mosquee-othmane.fr/ Édifice datant du XXIe siècle.

L’association existe depuis 1984 dans le quartier des Buers en milieu urbain à Villeurbanne. Au départ, c’est au sein des locaux des sœurs franciscaines du quartier que l’association a trouvé son lieu de prière. En 1995, l’association achète un local rue Octavie près du quartier et s’y installe. C’est en 2004 que la mosquée fut entièrement reconstruite. Aujourd’hui, ce bâtiment constitué de trois niveaux comprend plusieurs salles de prières et des salles de cours pour l’enseignement de la spiritualité et des sciences islamiques. L’architecture intérieure offre des espaces clairs et lumineux, elle est également imprégnée de décoration de style Andalus et des gravures murales de style arabesque. Ce lieu de culte est digne et spacieux, son architecture extérieure offre tous les traits d’une grande mosquée contemporaine. Bus 37, arrêt Longchamp ; Bus C17, arrêt Place des Buers ; Tram T1, arrêt Croix-Luizet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

