Visite de la mosquée Kouba Mosquée Kouba Belfort, 16 septembre 2023, Belfort.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la mosquée Kouba ouvre ses portes pour des visites commentées. Vous découvrirez les lieux de vie et de culte, la science et l’islam et une présentation de l’association. Un stand sur les actions humanitaires de l’association et un stand de calligraphie arabe seront également présents.

Mosquée Kouba rue Lebleu, 90000 Belfort Belfort 90000 Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté

© CIMG Belfort