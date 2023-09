Cet évènement est passé Visite guidée Mosquée Ismail Chalette-sur-Loing Catégories d’Évènement: Chalette-sur-loing

Loiret Visite guidée Mosquée Ismail Chalette-sur-Loing, 16 septembre 2023, Chalette-sur-Loing. Visite guidée 16 et 17 septembre Mosquée Ismail Permettre à nos concitoyens de découvrir l’intérieur du lieu de culte qui existe depuis 1982. Mosquée Ismail 40, rue Roger-Salengro, 45120 Chalette-sur-Loing Chalette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire 06 27 73 83 18 La mosquée Ismail existe depuis 1982, au sein de la ville de Chalette derrière ces murs extérieurs. Il y a beaucoup de passage de citoyens qui ne connaissent pas l’intérieur du lieu de culte. Présence de parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 @ acl Détails Catégories d’Évènement: Chalette-sur-loing, Loiret Autres Lieu Mosquée Ismail Adresse 40, rue Roger-Salengro, 45120 Chalette-sur-Loing Ville Chalette-sur-Loing Departement Loiret Lieu Ville Mosquée Ismail Chalette-sur-Loing latitude longitude 48.017631;2.71537

Mosquée Ismail Chalette-sur-Loing Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chalette-sur-loing/