Visite libre de la Mosquée Eyüp Sultan

Roubaix Visite libre de la Mosquée Eyüp Sultan Mosquée Eyup Sultan Roubaix, 16 septembre 2023, Roubaix. Visite libre de la Mosquée Eyüp Sultan 16 et 17 septembre Mosquée Eyup Sultan L’association Culturelle et Cultuelle des Franco-Turcs du Nord de la France vous propose de visiter la nouvelle mosquée Eyüp Sultan, dont le chantier a démarré en 2016. Découvrez l’une des plus grandes mosquées de la région, dont le minaret atteint 21 mètres de hauteur. Mosquée Eyup Sultan 178 Rue du Caire 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

