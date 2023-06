Atelier calligraphie Mosquée de Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes Catégories d’Évènement: Corbeil-Essonnes

Atelier calligraphie

Pendant cette activité, vous aurez l'occasion d'écrire votre prénom en calligraphie arabe.

Mosquée de Corbeil-Essonnes
2 avenue du Général de Gaulle 91100 Corbeil-Essonnes
Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France
07 66 32 51 99
https://www.mosquee-corbeil.fr/
Gare RER à 5 minutes – Bus à 100m – Parking disponible

16 et 17 septembre 2023

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

