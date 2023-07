Visite guidée et ateliers à la Mosquée de Corbeil-Essonnes Mosquée de Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes Catégories d’Évènement: Corbeil-Essonnes

Visite guidée et ateliers à la Mosquée de Corbeil-Essonnes

Visite guidée et commentée de la mosquée pour laquelle vous découvrirez l'histoire de sa construction, de son architecture et l'organisation de la vie au sein de la mosquée au travers d'une exposition de photographies.

Vous pourrez assister à deux ateliers : une dégustation du miel conçu par les abeilles résidant sur le toit de la mosquée, ou écrire votre prénom en calligraphie avec explication des différentes méthodes de calligraphie Mosquée de Corbeil-Essonnes 2 avenue du Général de Gaulle 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France 07 66 32 51 99 https://www.mosquee-corbeil.fr/ Gare RER à 5 minutes – Bus à 100m – Parking disponible Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

