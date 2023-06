Visite guidée de la Mosquée Mosquée de Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes Catégories d’Évènement: Corbeil-Essonnes

Visite guidée de la Mosquée 16 et 17 septembre Mosquée de Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes, 16 septembre 2023, Corbeil-Essonnes. Visite guidée de la Mosquée 16 et 17 septembre Mosquée de Corbeil-Essonnes Entrée libre Venez visiter l'intérieur de la Mosquée de Corbeil-Essonnes.

Découvrez son architecture, son intérieur et son fonctionnement.

Vous aurez pour un guide un imam, un bénévole ou un professeur de l'Institut qui partegeront avec vous leur savoir. Mosquée de Corbeil-Essonnes 2 avenue du Général de Gaulle 91100 Corbeil-Essonnes Essonne Île-de-France 07 66 32 51 99 https://www.mosquee-corbeil.fr/ Gare RER à 5 minutes – Bus à 100m – Parking disponible

Mosquée de Corbeil-Essonnes 2 avenue du Général de Gaulle 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes Essonne

